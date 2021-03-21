Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия21 марта 2021 21:10

Встал поперек рельсов: в Калининграде трамвай протаранил такси

Таксист нарушил правила и поплатился
Кирилл Алексеев
КомментироватьОставить комментарий

За мгновение до столкновения.

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Необычное ДТП произошло в воскресенье на проспекте Мира в Калининграде.

Как видно в ролике, размещенном в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", автомобили, выезжавшие с улицы Бассейной, остановились на красный сигнал светофора. Одному из авто даже пришлось сдать назад, чтобы дать дорогу трамваю, который следовал по проспекту Мира. А вот водитель такси, поворачивавший с Мира на Бассейную, зачем-то выехал на трамвайные пути. В результате - удар трамвая по легковой машине.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. А таксисту придется серьезно потратиться на ремонт.

ДТП