Калининградская прокуратура заступилась за деревья перед энергетиками

Прокуратура Центрального района Калининграда по итогам проведенной проверки внесла представление в филиал «Янтарьэнерго». Причиной послужили нарушения, выявленные при устранении сотрудниками «Городских электрических сетей» аварии на одной из линий электропередачи. В ходе ремонтных работ электрический кабель был закреплен за ветви деревьев, а не на временной опоре, как положено по правилам.

- Запрещается наносить зеленым насаждениям механические повреждения, в том числе подвешивать на деревьях электропровода, - пояснили в пресс-службе прокуратуры калининградской области. - По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.