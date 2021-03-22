Калининградец лишился машины за 300 неоплаченных штрафов за превышение скорости

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Житель Калининграда, накопивший 306 штрафов за превышение скорости, в итоге лишился автомобиля. ОБ этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Судебные приставы с помощью камер системы «Безопасный город» установили маршрут передвижения автомобиля, на котором совершались административные правонарушения и в ходе рейда с инспекторами ГИБДД остановили машину.

«Однако за рулем находился совсем другой гражданин. Он рассказал, что купил машину в 2015 году, но не зарегистрировал ее на свое имя. Зная, что штрафы приходят прежнему владельцу автомобиля, новый хозяин посчитал, что может безнаказанно систематически превышать допустимый скоростной режим», - отметили в пресс-службе ведомтсва.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества с изъятием. Автомобиль доставили на специальную стоянку, там его оценят а затем продадут.

Также судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора 266 тысяч рублей.