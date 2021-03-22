В Зеленоградском районе из горящего дома эвакуировали четырех человек

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В воскресенье вечером в Зеленоградском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях из поселка Орехово в 23:51. В двухэтажном жилом доме на первом этаже в двухкомнатной квартире горела комната.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали четырех жильцов, никто из них не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей, всего 11 человек и 3 единицы техники.