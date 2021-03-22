Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество22 марта 2021 10:30

В Зеленоградском районе из горящего дома эвакуировали четырех человек

Никто из них не пострадал
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

.

Фото: Архив "КП"

В воскресенье вечером в Зеленоградском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях из поселка Орехово в 23:51. В двухэтажном жилом доме на первом этаже в двухкомнатной квартире горела комната.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали четырех жильцов, никто из них не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей, всего 11 человек и 3 единицы техники.