В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 22 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Куйбышева, 15, №33, 17-53, 65, 2, из-за этого не будет работать светофор в этом районе.

До 18 часов электричество отключено на ул. Дарвина 1-23, 2-6, 10-16, ул. Киевская 69, 32-34, 36,40-48 , ул. Тихорецкая 4-12, 3-9, 11-17, 23-31, ул. Судостроительная 5-11, пер. Киевский 2-6, туп. Тихорецкий 7-11, 13, ул. Школьная 8-10; ьул. Подп. Емельянова 49,53, 207-209, 215, 225-251, 226, 230, ул. Андреевская 1-15, 2-14, пр-д Андреевский 1-й 1А, 5, 13, 17-19, 4-18, ул. Георгиевская 1-9;

До 13 часов света не будет на ул. Памяти павших в Афганистане 1-7, 9-15, ул. Гайдара 1-1А, 3А.

С 10.00 до 15.00 без воды останутся дома на ул. Пригородная 15, 21, 4, 18-22 – за это время здесь установят прибор учёта.

C 9.00 до 18.00 для ремонтных работ от тепла отключён дом №7-13 в Тихорецком тупике.