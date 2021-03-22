Из Калининграда возобновились чартерные рейсы в Анталью

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В воскресенье 21 марта из аэропорта Калининград состоялся первый международный рейс 2021 года в Анталью. Самолет авиакомпании Royal Flight вылетел из Калининграда в 02:17, на борту находилось 235 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Чартерные перелеты в Анталью авиакомпания Royal Flight, совместно с туроператорами Coral Travel и Sunmar, будет осуществлять по воскресеньям. С 22 апреля частота вылетов увеличится до 2-х раз в неделю, по четвергам и воскресеньям, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжном лайнере Boeing В767-300 в компоновке 330 пассажирских кресел.

Полетная программа запланирована до завершения летнего сезона, до 7 ноября 2021 года.