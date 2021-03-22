32 пенсионера, 2 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 61 случай ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- работник промышленного предприятия;

- 3 работника предприятий транспорта, транспортных узлов

-3 работника предприятий торговли и общественного питания;

- работник гостиницы;

-16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнка до 6 лет;

- учащийся Школы Пионерского;

- 2 студента (КГТУ, колледж предпринимательства)

- 10 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29826 случаев заболевания.