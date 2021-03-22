32 пенсионера, 2 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 61 случай ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 32 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- работник промышленного предприятия;
- 3 работника предприятий транспорта, транспортных узлов
-3 работника предприятий торговли и общественного питания;
- работник гостиницы;
-16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнка до 6 лет;
- учащийся Школы Пионерского;
- 2 студента (КГТУ, колледж предпринимательства)
- 10 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29826 случаев заболевания.