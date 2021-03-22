На выходных в Калининграде задержали 30 пьяных водителей

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На выходных в Калининградской области прошло профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы выявили и задержали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Шестеро из выявленных водителей ранее уже подвергались административному наказанию за пьяное вождение. За рецидив им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о водителях, представляющих угрозу для других участников дорожного движения можно по телефону: 84012-552-811.