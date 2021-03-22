Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество22 марта 2021 13:23

На выходных в Калининграде задержали 30 пьяных водителей

Шестеро водителей попалось на повторном пьяном вождении
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

.

Фото: Александр Подгорчук

На выходных в Калининградской области прошло профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы выявили и задержали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Шестеро из выявленных водителей ранее уже подвергались административному наказанию за пьяное вождение. За рецидив им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о водителях, представляющих угрозу для других участников дорожного движения можно по телефону: 84012-552-811.