Сборная Калининградской области выиграла чемпионат СЗФО по мини-футболу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошли соревнования среди лучших женских мини-футбольных дружин Северо-Западного федерального округа. В турнире приняли участие четыре сборные из Новгородской, Мурманской, Ленинградской и Калининградской областей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, калининградская сборная выиграла три матча из трех возможных. В ворота соперниц наши девушки забили 20 мячей, а в свои пропустили только шесть.

Одолев представительниц Мурманска со счетом 7:3, калининградки обыграли новгородскую «Энергию» со счетом 9:0. А в решающей встрече проигрывали соперницам из Гатчины 0:3, но сумели переломить ход игры и забить четыре победных гола.

Лучшим бомбардиром чемпионок стала Анастасия Шмелева, забившая на турнире шесть мячей. Лучшим вратарем также признали калининградскую спортсменку Марию Бородину. Отметим, что это первая победа такого ранга в истории областного женского футбола.

Теперь подопечные Натальи Малиновской и Александра Жарникова сыграют на финальном этапе национального первенства по мини-футболу среди женских команд первой лиги. Эти соревнования в апреле должна принять Орловская область.