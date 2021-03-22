Не только «Балтика» и «Локомотив»: в Калининграде появится профессиональный клуб по регби

Эпизод матча чемпионата Европы Россия - Грузия. Фото: Александр Подгорчук

В субботу перед матчем Россия - Грузия губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией регби России. Подпись под документом со стороны федерации поставил ее президент Игорь Артемьев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соглашение предусматривает сотрудничество в сферах популяризации регби, поддержки проектов и программ в области спорта высших достижений, организации и проведения спортивных мероприятий по регби, регби-7. На встрече обсуждались также вопросы развития спортивной инфраструктуры, перспективы калининградского регби, включая создание профессиональной команды.

- Мы давно мечтам о том, чтобы создать в регионе профессиональную команду. Я считаю, у нас есть все предпосылки к тому, чтобы ее создать и развивать и профессиональное регби на нашей территории. У нас уже есть игроки, которые входят в национальную сборную, - сказал Антон Алиханов.

По словам Игоря Артемьева, для Федерации регби России Калининградская область является приоритетным регионом.

- Калининград - самый дружелюбный для нас город. Здесь мы чувствуем настоящую заинтересованность, настоящую теплоту. У нас не так много таких городов, куда наши игроки с таким удовольствием приехали, где приходит такое количество болельщиков, - сказал Игорь Артемьев.

Добавим, что в спортивных школах Калининградской области открыто и функционирует три отделения по регби. Общая численность занимающихся превышает 400 человек. В спортивных школах со спортсменами работают 10 тренеров.

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Без малого 10 тысяч калининградцев, несмотря на морозную погоду, отправились в субботу на главный городской стадион, чтобы поддержать сборную России по регби. Наши ребята проводили второй матч на чемпионате Европы. Первую игру – в Сочи с румынами – выиграли. И была надежда, что победная серия продолжится в Калининграде. Ведь учитывая, что год назад российские регбисты одержали в Калининграде победу над португальцами, можно было осторожно предположить, что наш стадион счастливый для сборной России (подробности).