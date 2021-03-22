Под Калининградом овчарка задушила зайчонка, еще одного спасли

Тот самый зайчик. Фото: Биосфера Балтики

Инцидент случился в лесу в Отрадном. Двух зайчат в лесном массиве нашла овчарка. Одного задушила, а второго успели отнять. Об этом сообщается в группе «Биосфера Балтики: реабилитация диких животных» в «ВКонтакте». Крошечного зайчонка, которому 5 дней от роду, привезли зоозащитникам.

«Мы приняли его на выкармливание. Но это вынужденная мера. Пожалуйста, если встретите зайчонка, не подбирайте его. Если подобрали, то отнесите строго на то же место. Не под соседний куст, а именно туда, где взяли. Он не брошен, зайчиха приходит и кормит его. Не все зайчихи, как ошибочно принято считать, а именно его мама на своей кормовой территории», - отметили в группе «Биосфера Балтики».

Малыша взяли на выкармливание. Фото: Биосфера Балтики

Помните, что милые зайчики вырастают в крупных и сильных зайцев, которые совсем не годятся для содержания дома. Более того, для выкармливания зайчат нужны специальные заменители молока для котят или щенят Royal Canin или же парное козье молоко.

Между тем «Биосфера Балтики» принимает помощь от неравнодушных на своем сайте.