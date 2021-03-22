Калининградец приревновал жену к соседу и обесточил полпоселка

В Озерском районе местный житель из-а ревности оставил половину поселка без электричества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Несколько дней назад у многих жителей поселка пропало электричество. Приехавшие на место энергетики установили, что местный «блэкаут» произошел из-за повреждения приборов учета и обратились в полицию.

Правоохранители опросили местных жителей и выяснили, что на улице вблизи домов, где были повреждены счетчики, видели одного и того же мужчину. Также полицейские выяснили, что у одного из горожан произошел конфликт с соседом, в результате чего возникла версия о причастности мужчины к повреждению счетчиков.

36-летнего мужчину задержали и доставили в отдел. Там он признался, что приревновал жену к соседу и пошел крушить счетчики. Ущерб был оценен в 102 тыс рублей.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба».