Министр культуры – об экскурсиях по книге «Тени тевтонов»: Это было бы интересно

Туристы в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

Туристический маршрут по книге «Тени тевтонов» Алексея Иванова был бы удобен и для гидов, и для туристов. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде сказал министр по культуре региона Андрей Ермак.

- Это было бы интересно! Все будет зависеть от туроператоров и гидов-экскурсоводов, которые должны творчески подойти к этому процессу. Но когда я читал этот роман, мне было очень интересно поехать в Балтийск и посмотреть уже на этот город через призму романа, - сказал Андрей Ермак и заявил, что подобные литературные произведения помогают продвижению региона. – Человек погружается глубоко, читая книгу. Он осознано приезжает в регион и начинает путешествовать с форматированным образом. Он уже заранее срежиссировал свое путешествие. Он точно знает, что посмотреть, что ему интересно. Это очень удобно и для гидов, и для туристов.

Также министр отметил, что губернатор Антон Алиханов «Тени тевтонов» уже прочитал.

- Насколько я знаю, губернатор прочел роман и даже опубликовал об этом сторис в Инстаграме. Написал: «Прочитал, понравилось», что-то в этом духе был пост, – сказал министр.