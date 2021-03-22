В Светлом боксер-уголовник одним ударом убил горожанина

В полицию города Светлый поступило сообщение из местной больницы о госпитализированном в тяжелом состоянии мужчине. В медучреждение он был доставлен прямо из гостей, где поссорился с другим присутствующим и получил от него мощный удар в голову. Об этом рассказали врачам и правоохранителям свидетели происшествия, поскольку сам потерпевший сообщить ничего не мог. Они же до этого вызвали «Скорую», поскольку обидчик светловчанина сразу после драки поспешил скрыться.

Судя по характеру повреждений, они были нанесены человеком, явно имеющим соответствующую подготовку – скорее всего, боксером. Так оно впоследствии и оказалось.

- В ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили обстоятельства произошедшего и установили лиц, находившихся в квартире во время потасовки, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний местный житель, который был задержан, помещен в следственный изолятор.

Сначала в отношении арестованного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но вскоре статью пришлось переквалифицировать на более тяжкую – пострадавший от боксерских кулаков скончался в больнице. И в документах теперь фигурирует на часть 4 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». А это значит, что виновный может задержаться за решеткой на срок до 15 лет.