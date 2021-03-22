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Происшествия22 марта 2021 17:02

С начала года в Калининградской области задавили 9 пешеходов

Травмы получили 56 человек
Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

С начала 2021 года на дорогах Калининградской области произошло 61 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В этих ДТП пострадали 56 человек, 17 из которых- несовершеннолетние. Девять пешеходов погибли.

Почти за три месяца в области инспекторы ДПС привлекли к ответственности 3355 человек, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходных переходов. За не предоставление преимущества пешеходам также оштрафовали 913 водителей.

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