Власти объяснили, почему реновация Музея изобразительных искусств в Калининграде стоит миллиард рублей

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На реновацию здания кенигсбергской биржи, которое ныне занимает Музей изобразительных искусств, требуется миллиард рублей или может больше. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- У нас заканчивается этап проектирования Музея изобразительных искусств, его реновация. Нам неплохо было бы получить финансовую поддержку от министерства культуры Российской Федерации. Потому что очень дорогой проект – в районе миллиарда рублей, может быть даже больше. Здание – это объект культурного наследия, там тонкая деликатная работа предстоит.

По словам министра проект подразумевает «несколько очень дорогих решений».

- Во-первых, доступная среда для маломобильных граждан, лифты в таком здании это всегда очень сложно. Во-вторых, для временных выставок будут использоваться залы-трансформеры. Есть несколько технических очень дорогих решений, но они супер современные! Надеемся, что министерство культуры РФ нас поддержит. Потому что своими силами нам реализовать этот проект, наверное, возможно, но в течение очень долгого времени.

Как отметил Андрей Ермак, здание Музея изобразительных искусств не ремонтировалось очень давно.

- Оно находится в центре. Оно недостаточно приспособлено под музейное пространство. Его нужно «донастроить» под музей, - сказал министр.