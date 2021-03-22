Стало известно, когда в Калининграде отметят День города-2021

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Отметить День города Калининграда 2021 намерены 3-4 июля. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Держим, что называется, кулаки за то, чтоб отменили ограничения. Потому что в условиях ограничений очень сложно проводить мероприятия. Ситуация эта связана и с днем города, и с празднованием 75-летия Калининградской области. Мы решили их объединить, это будет два дня, 3 и 4 июля, - сказал Андрей Ермак.

Министр затруднился сказать, в каком формате проведут праздник и какие решения примут по концертной программе.

- Все будет зависеть от ограничений, – заключил министр по культуре и туризму. – Подготовкой мы занимаемся сейчас. Держим в уме, что все может отмениться. Запасные варианты у нас есть всегда. Мало ли, что может измениться.