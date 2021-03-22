600 жителей Балтийска обратились к Алиханову с просьбой разогнать городскую администрацию

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Балтийск не только самый западный город России, но и город с самыми высокими тарифами на ЖКХ в Калининградской области. Рост тарифов продолжается фактически каждый год, и 2021-й не стал исключением. После получения квитанций за январь жители Балтийска загоревали: только за отопление квартиры площадью 50-60 квадратных метров приходится выкладывать около 10 тысяч рублей в месяц.

И вот, как сообщает "РБК-Калининград", чаша терпения жителей лопнула и они стали собирать подписи под обращением к губернатору Антону Алиханову с требованием отправить в отставку местную администрацию и навести порядок в системе ЖКХ. В настоящее время, как сообщается, подпись под обращением поставили около 600 человек.

- Отрицательные температуры, которые сложились в январе-феврале, более 10-15 градусов ниже, чем среднестатистическая за это время. Счета у многих жителей за 60-65 квадратных метров составляют больше 7-8 тысяч рублей. Служба по тарифам совместно с министерством ЖКХ Калининградской области сейчас оценивают, насколько рост оплат граждан произошел выше норматива. В среднем гигакалория в Калининградской области стоит 2700 рублей, а в Балтийске - 4030 рублей, - прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции "Бизнес FM Калининград" глава администрации Балтийска Сергей Мельников.

Жители Балтийск не исключают, что 25 марта выйдут на акцию протеста.