В Советске арестовали водителя, которого остановили со стрельбой по колесам

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В Советске наказали водителя, который отказался выполнить требования инспекторы ДПС об остановке. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Во время патрулирования автоинспекторы получили сообщение о водителе, который может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время полицейские обнаружили машину, однако водитель ускорился и попытался скрыться.

После длительной погони по улицам автоинспекторы решили применить табельное оружие и выстрелили по колесам. После этого машина заехала в тупик, а водитель перелез с места водителя на заднее сиденье, а место его занял пассажир.

В судебном заседании водитель заявил, что не он управлял автомобилем, однако видеозапись с автомобиля ГИБДД доказала обратное.

Суд назначил водителю наказание в виде 10 суток административного ареста.