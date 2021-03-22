В Калининграде в этом году ждут 2 миллиона туристов

Туристы в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

Туристический сезон в Калининградской области зависит от коронавирусных ограничений. Но уже сегодня власти рассчитывают на 2 миллиона туристов. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Спрос очень большой. Он точно больше, чем в 2020 году и точно больше, чем в 2019 году. В этом году мы поставим очередной рекорд по количеству, ждем около 2 миллионов туристов. Все будет зависеть от того, будут ли вводиться новые ограничения и от того, как быстро будут сниматься существующие ограничения, – сказал Андрей Ермак.

Министр отметил, что еще есть возможность забронировать жилье в Калининградской области, но речь не о групповых заездах, а о индивидуальных турах.

Тем временем, в Калининградской области стартовал третий этап программы туристического кешбэка. Наш регион в десятке самых популярных по числу бронирований.