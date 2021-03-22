В апреле ЕР проведет международную акцию «Диктант Победы»

. Фото: Предоставлено организаторами

В последних числах апреля партия «Единая Россия» проведет патриотическую акцию «Диктант Победы», принять участие в которой смогут и граждане, проживающие за рубежом.

Издание nashgorod.ru сообщает, что проведение акции запланировано на двадцать девятое апреля. Сейчас партия ЕР осуществляет подготовку двенадцати тысяч площадок на базе учреждений Министерства обороны, Росгвардии, МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, на предприятиях городов трудовой доблести, объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС. В этом году акция также пройдет на нескольких уникальных площадках, которые будут подготовлены в зарубежных странах.

Участники должны будут ответить на вопросы, часть из которых будет посвящена событиям первого года Великой Отечественной войны и ее великим полководцам. Принять участие в акции можно как в очном, так и в дистанционном форматах. Онлайн-диктант будет проводиться на сайте диктантпобеды.рф.

Сергей Нарышкин, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память» и Российского исторического общества (РИО), отметил, что в этом году организаторы приняли решение расширить географию акции и подготовить площадки не только в крупных городах России, но и в небольших населенных пунктах. Также он подчеркнул, что поддержка Россотрудничества позволила обеспечить доступность вопросов для граждан, проживающих в других странах.

Подготовку вопросов для акции осуществляют специалисты исторического и военно-исторического обществ и Российского гуманитарного госуниверситета. Всего эксперты подготовят двадцать пять вопросов, большая часть из которых посвящена общей военно-исторической теме, а оставшаяся - региональной.

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» и координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал, что в этом году двум великим советским полководцам исполняется сто двадцать пять лет - Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому, поэтому часть вопросов будет посвящена им.

Кроме этого, в этом году партия планирует повторить практику прошлого года и привлечь к организации акции волонтеров. Для этого активистам необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Особых требований, кроме совершеннолетнего возраста, к добровольцам нет. Отмечается, что в прошлом году в организации «Диктанта Победы» приняли участие более двадцати пяти тысяч россиян.

По сообщению на сайте ER.ru, в 2021 году акция проводится в третий раз. В прошлом году в ней приняли участие более миллиона жителей Российской Федерации и семидесяти пяти зарубежных стран.

- Патриотическая акция «Диктант Победы» в этом году пройдёт во всех муниципалитетах Калининградской области. Основными площадками для написания диктанта в первую очередь станут школы региона. Напомню, в прошлом году на территории области было организовано 55 площадок. Поскольку для жителей нашей страны Великая Отечественная война отзывается памятью в каждой семье, в каждом доме, то мы ожидаем, что в этом году в акции примет участие подавляющее число жителей самого западного региона Российской Федерации. Среди них в том числе депутаты всех уровней власти, представители правительства Калининградской области, общественники. Мы бережно храним воспоминания наших предков, тех, кто ковал Победу в тылу и на полях сражений. «Диктант Победы» - это хороший повод узнать всю правду о той страшной войне и углубиться в изучение истории нашей страны, - прокомментировал Руслан Хисамов, председатель общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память».