Алиханов оценил готовность онкоцентра на 40 процентов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Строительная готовность онкоцентра в посёлке Родники оценивается на 40%, уже устранены различные разногласия между субподрядчиками и работа пойдёт быстрее. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе выезда на объект.

Сейчас завершено строительство монолитного каркаса, начались работы по остеклению. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в корпусах ведётся установка внутренних перегородок, штукатурка стен, стяжка полов, прокладываются коммуникации. Постепенно устраняются отставания на объекте, прокладывается теплотрасса. Ведётся работа по проектированию дороги, примыкающей к онкоцентру.

«На объекте сегодня более ста человек. Подрядчики наращивают темпы строительства онкоцентра. В некоторых корпусах полностью устранены отставания. Однако ещё есть резервы для ускорения работ», - добавил глава региона.

В структуре будущего онкоцентра – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.