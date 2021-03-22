«Он ехал в Дрезден, а попал в Калининград»: министр Ермак ответил обиженным туристам из «большой» России

Туристы у Кафедрального собора. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининград, как мы знаем, в последнее время пользуется повышенным интересом у туристов из «материковой» России. И отзывы в соцсетях о нашей области в основном положительные. Туристы восхищаются «кукольной» архитектурой Светлогорска, зеленоградскими котами, широкими пляжами Янтарного и многими другими вещами.

Впрочем, восхищаются не все. В эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал об обиженных туристах, которые, приехав в самый западный регион России, обманулись в своих ожиданиях. К счастью, таких недовольных очень мало – по данным регионального информационно-туристического центра,9 из 10 туристов остаются довольны отдыхом в Калининграде и собираются вернуться еще раз.

- Но один человек из 10 не доволен, - сказал Андрей Ермак. - И чаще всего это потому что у него были ожидания одни, а получил он нечто другое. Условно говоря, он ехал в Дрезден, а попал в Калининград. Он расстроился из-за этого и говорит: «Нет, я не ожидал такого». Кто-то думает, что здесь старый город, а здесь город очень эклектичный.

Андрей Ермак. Фото: Александр Подгорчук

Хотя, по словам Ермака, есть в области одно место, которое нравится абсолютно всем – это Куршская коса.

Кстати, слова Андрея Ермака про Калининград и Дрезден уже начали превращаться в мемы. Вот один: «Он ехал в Дрезден, а снял хостел в конце Моспроспекта». Вот другой: «Он ехал в Дрезден, а оказался в Ясном». Продолжим?

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