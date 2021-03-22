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Происшествия22 марта 2021 19:15

Очевидцы сообщили о дыме и эвакуации в торговом центре "Мега" в Калининграде

В входа стоят пожарные машины и скорая помощь
Кирилл Алексеев
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Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В соцсетях появились сообщения о задымлении в торговом центре "Мега" на улице Озерова в Калининграде. Посетители торгового центра эвакуируются из здания. Возле входа стоят четыре пожарные машины и карета скорой помощи.

Как сообщили "Комсомолке" в Главном управлении МЧС России по Калининградской области, некоторое время назад из торгового центра поступил сигнал о задымлении. К "Меге" срочно выехали несколько пожарных расчетов.

- Сейчас здание уже проверено, источник обнаружен, ничего серьезного не произошло, - сказали в ведомстве.

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