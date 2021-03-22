В Светлогорске мужчина украл холодильник у своего соседа

В Светлогорске мужчина обратился в полицию с заявлением на пропажу холодильника из подъезда. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, - горожанин в связи с ремонтом, всего на один день выставил свое имущество в общий коридор. Однако на следующее утро, когда мужчина собирался занести холодильник обратно в квартиру, то обнаружил его пропажу.

- Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка уставили, что к краже причастен ранее судимый 23-летний сосед потерпевшего, - уточняет пресс-служба ведомства. - Оказалось, что подозреваемый заметил, что горожанин вытащил свое имущество и ночью занес его к себе в квартиру. Участковыми уполномоченными полиции был проведен поквартирный обход, в результате чего было обнаружено похищенное.

Против завидущего соседа возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему светит максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.