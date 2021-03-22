Калининградец расправился над обидчиком своей знакомой и попал под уголовку

В Калининграде в тяжелом состоянии был доставлен в больницу 34-летний местный житель, о чем врачи незамедлительно сообщили в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД Калининградской области, вскоре был установлен и обидчик пациента – им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за подобное избиение.

- По данным полиции, злоумышленнику сообщили, что потерпевший обидел его знакомую, - уточняют в пресс-службе. - Подозреваемый решил отомстить горожанину и, приехав к нему домой, избил его. Калининградец с полученными травмами был госпитализирован в реанимацию. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы лица и головы, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью агрессору грозит лишение свободы на срок до 8 лет.