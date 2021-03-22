«Отраву подкиньте»: жители Балтийска переругались из-за сидящей в подъезде бездомной собаки

В Балтийске разгорелся спор из-за бездомной собаки, сидящей в подъезде дома №27 на улице Садовой. Вскоре обмен мнениями перерос во взаимные обвинения и ругань. Началось все утром 22 марта из-за поста в сообществе «Типичный Балтийск». Автор публикации заявила, что соседи пытались вывести бродячего пса на улицу, но тот «проявляет агрессию и не подпускает близко».

- Может, кто-нибудь знает, куда можно обратиться, чтобы ее безопасно вывести на улицу? – написала она. Однако некоторые рецепты вывели из себя подписчиков сообщества.

- Отраву подкиньте и хоть на ручках выносите, - посоветовала одна из горожанок по имени Анна.

- Себе, дура, в чай отравы подкинь! – отреагировал житель 27-го дома. - Я ее хотел выгнать, но она огрызается, но это не повод травить.

- А потом у таких, как Анна, деточки животных травят – мама же плохого не скажет! – развила мысль другая подписчица.

- Видимо, мама Анну не учила, что за такие комментарии сейчас сажают, видимо мама у Анны такого же мышления, - вставил слово еще один из жителей.

- Когда детей начнут грызть, эти «зоозащитники» первые схватят вилы, - подлил масла в огонь пятый участник беседы.

Далее жители объяснили, что собака начинает проявлять агрессию, только когда ее начинают выгонять на улицу, а так никого не трогает.

- Ааа, ну тогда пусть живет, ничего страшного. Щеняток ей побольше, в подъезде места всем хватит. У меня есть пару бродячих собак на примете, можно их к вам, к сердобольным, подселить? – не успокаивался разжигатель спора.

В итоге, к единому знаменателю спорщики так и не пришли. Но градус дискуссии только вырос, когда кто-то из жителей подкинул в комментарии телефон центра отлова бродячих животных.