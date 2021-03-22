На пляже Зеленоградска появятся 120 новых шезлонгов

Новое оборудование для пляжа Фото: Администрация Зеленоградска

Зеленоградск продолжает готовиться к летнему туристическому сезону и заниматься благоустройством пляжной зоны. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, новое оборудование закуплено для оснащения пляжа в западной части города.

- В том числе сегодня получены 120 шезлонгов и 60 пляжных зонтов, - уточняет пресс-служба. - Установка оборудования запланирована до начала пляжного сезона.

Напомним, именно в западной части пляжа сейчас идет оборудование подпорной стенки променада, и проходят работы по берегоукреплению. Зимой эта часть побережья была крайне непривлекательной для туристов.