«Это металлический мусор!» - калининградцы пожаловались на опасные опоры электропередач

Опасные опоры электропередач на Суворова Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

На окраине Калининграда, на улице Суворова, внимательные горожане разглядели опасные опоры электропередач. Об этом они анонимно написали вечером 22 марта в сообществе «Янтарный ДЛБ».

- На выезде по улице Суворова очень хорошо видны границы Калининграда и Гурьевского района, - пишет аноним. - Заметить их можно по столбам электропередач: при въезде в Гурьевский район вместо ровных и покрашенных столбов вас встретит металлический мусор, способный унести чью-то жизнь в любую минуту.

Автор тревожного сигнала напомнил о двух трагических историях в Гурьевском районе, закончившихся смертью детей. Первый случай произошел в декабре 2018 года, когда стальной шкаф со строительным инвентарем насмерть придавил мальчика, а о втором СМИ писали в марте прошлого года– тогда под упавшим деревом в самом Гурьевске погибла 12-летняя школьница.