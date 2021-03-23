Калининградские пожарные выезжали на тушение палов сухой травы 12 раз за сутки

В Калининградской области снова начался сезон палов травы. За минувшие сутки спасатели выезжали на их ликвидацию 12 раз. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, никто на пожарах не пострадал, однако для их тушения были привлечены серьезные ресурсы – на выезды отправлялись пожарные расчеты в составе 54 человек и 12 единиц техники.

Кроме того, вечером 22 марта поджог травы спровоцировал более крупный пожар в поселке Откосово Зеленоградского района. В 19:35 там на площади 5 квадратных метров загорелись поваленные деревья, и обеспокоенные жители вызвали пожарный расчет. Жертв также не было.