В Калининграде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 жильцов и 10 сотрудников супермаркета

Вечером 22 марта в Калининграде на улице Строительной произошел пожар в пятиэтажке. Сигнал о нем поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:14. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, на первом этаже здания расположен магазин «Виктория», а на четырех верхних этажах – жилые квартиры.

- В первом подъезде, в подвале под лестницей, горели бытовые отходы на площади 5 квадратных метров. Эвакуировано 10 сотрудников магазина и 20 жильцов с верхних этажей, из них 5 детей. С помощью спасательного устройства спасено 2 человека с третьего этажа, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Всего для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей (ПСЧ-3, ПСЧ-4 и СПСЧ) в составе 14 человек и 3 единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших.