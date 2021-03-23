В Калининграде на улице Баранова на стене Дома техники был замечен «Человек-паук»

Калининградский Человек-паук Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В понедельник 23 марта в Калининграде на улице Профессора Баранова прохожие заметили, как по стене Дома техники (он же ТЦ «Эпицентр») примерно на трехметровой высоте карабкается неизвестный. Очевидцы, опубликовавшие его фото в сообществе «Янтарный ДЛБ» тут же окрестили скалолаза Человеком-пауком.

Мнения в комментариях по поводу необходимости забираться на стену разделились. Кто-то предположил, что молодой человек – действительно супер-герой, и его не нужно отвлекать от спасения человечества, а часть комментаторов предположила, что он просто «кладмен», то есть преступник, делающий закладку наркотиков.