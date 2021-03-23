В поселке Александра Космодемьянского «Форд» перевернулся на крышу после столкновения с деревом

"Перевертыш" в поселке Космодемьянского Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Поздним вечером 22 марта в поселке имени Александра Космодемьянского произошло ДТП с участием автомобиля «Форд Фокус». Как пишет очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области, машина влетела в дерево с такой силой, что ее перевернуло на крышу. Кроме того, у «Форда» отлетело переднее колесо.

- Все живы (повреждения есть у чела), - пишет свидетель. - Стоит «скорая», ДПС.

Если верить другому прикрепленному, дерево после столкновения с авто упало и повредило строительный забор.