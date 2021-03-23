В Калининграде таксист опрокинул грузовик с пивом

Последствия ДТП на улице Карла Маркса Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде на перекрестке улицы Карла Маркса и Каштановой Аллеи утром 23 марта произошло серьезное ДТП, спровоцировавшее опрокидывание грузовика. Как пишут очевидцы в сообществе «Янтарный ДЛБ», виновником аварии стал таксист.

- Таксист попытался проскочить, но не смог. Зато сумел опрокинуть грузовик, - пишет очевидец.

После столкновения оба автомобиля имеют серьезные повреждения: грузовик, рассыпав по проезжей части баллоны с пивом, лежит на боку и занимает одну полосу улицы Карла Маркса, а такси Uber с разбитой дверью припарковался напротив супермаркета «Семья».