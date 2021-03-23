В Калининграде началась акарицидная обработка скверов и парков

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В Калининграде началась акарицидная обработка территорий общего пользования. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в течение четырех дней специалисты обработают от клещей и крыс более 2,3 млн квадратных метров.

Травить клещей подрядчику позволено только химикатами, разрешёнными к применению в городских условиях при наличии сертификатов. Работы по акарицидной обработке объектов расположенных в микрорайонах с плотной застройкой и высокой проходимостью населения будут выполнять до 8 часов утра.

Повторная обработка от клещей пройдет через месяц, точные даты будут согласовываны с Роспотребнадзором.