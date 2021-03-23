В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 23 марта, в течение дня отключено электричество в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-кт Московский 184-186, ул. Ялтинская 63-65, 65а-65г, 72, 75-79, 83, 83а, 85-85а, 84-86, 86а, 86б, 89, 91-91а, 93-95; ул. Владимирская 45-47, 52; ул. Дарвина 1-23, 2-6, 10-16, ул. Киевская 69, 32-34, 36, 40-48 , ул. Тихорецкая 3-9, 4-12, 11-17, 23-31, ул. Судостроительная 5-11, пер. Киевский 2-6, туп. Тихорецкий 7-11, 13, ул. Школьная 8-10;

Для замены водомерного узла от холодной воды отключены:

- пр-кт Московский 85-87, ул. Пионерская 1-7 – с 10.00 до 15.00;

- ул. Докука 29а, 31, 31в – с 10.00 до 16.00.

С 10.00 до 17.00 для замены задвижки перекроют воду в дома по ул. Проф. Баранова 36, 36а, 43-45, пл. Победы 2а, 10.

С 9.30 до 13.00 горячая вода будет подаваться с пониженным напором в дома по ул. Дзержинского 162, 162а, 164-166, 166б, 168.

C 9.00 до 18.00 для ремонтных работ на городских электросетях от тепла отключён дом №7-13 в Тихорецком тупике.