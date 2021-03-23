Пока 1700 доз: в Калининград поступила очередная партия вакцины от коронавируса

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В конце минувшей неделе поступили сообщения от калининградцев, записанных на вакцинацию. Они сообщили "Комсомолке", что им звонили из поликлиник, сообщая, что время вакцинации, назначенное на конец марта, переносится на более позднее время. Причина - отсутствие вакцины. При этом недавно в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции заявили, что до конца марта в Калининград должно поступить около 23 тысяч доз вакцины "Спутник V".

И вот, похоже, лед тронулся. Как сообщили в оперштабе, в регион пришла первая партия вакцины - 1700 доз.

- Вакцину уже начали развозить по пунктам прививок, - добавили в оперштабе.

Как ранее отмечали в оперативном штабе, скоро в Калининградскую область начнет поступать вакцина "Эпивак Корона", которая прошла клинические испытания в декабре 2020 года.

Напомним, в Калининградской области на данный момент получили вакцину "Спутник V" более 34 тысяч человек, в регионе развернуто 29 пунктов вакцинации.

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента начала пандемии нарастающим итогом зафиксировано 29 876 случаев ковида.

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Несмотря на то, что пандемия коронавируса в России и Калининградской области, как может показаться, идет на спад, расслабляться рано. Суточные отметки числа вновь выявленных случаев составляют 60-65 человек, при этом маятник может качнутся как в одну, так и в другую сторону. Соседняя Польша, например, переживает мощнейший всплеск инфекции, заставивший Варшаву ввести общенациональный локдаун (подробности).