Калининградца и ростовчанина будут судить за преступление 14-летней давности

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела, начатого 14 лет назад.

Все произошло 2 января 2007-го, в поселке Южный-2 Багратионовского района, где в общежитии проживала бригада рабочих из далекого города Шахты. Что именно стало поводом для ссоры, не сообщается, но вышла она исключительно жестокой: двое избили третьего так, что 50-летний житель Ростовской области спустя двое суток скончался в больнице.

- На первоначальном этапе расследования установить личности подозреваемых не представилось возможным, - рассказала официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Вместе с тем, работа по раскрытию особо тяжкого преступления продолжалась. Нашим следователям и оперативникам уголовного розыска удалось получить достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности к событиям в общежитии 50-летнего калининградца и 35-летнего жителя города Шахты.

Ростовчанин, который после той драки поспешил уехать домой, был задержан по месту жительства в августе 2020 года специально командированным на юг следователем первого отдела УСКР при содействии местных и калининградских оперативников угрозыска. Тогда же в Калининграде повязали и другого подозреваемого.

Обоих заключили под стражу. Калининградец частично признал вину в содеянном – мол, того мужика бил, но смерти ему не желал. Ростовчанин же сначала охотно и подробно вспоминал о своем участии в делах давно минувших дней, но затем стал все отрицать.

- Однако удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств, - добавила Гацко – Были проведены судебно-медицинские экспертизы, очные ставки и проверки показаний на месте. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.