В Калининграде участники штурма Кенигсберга получат по 13700 рублей

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В Калининграде в этом году к 9 апреля, к Дню штурма Кенигсберга, участники штурма получат денежную выплату. Об этом «Комсомолке» сообщили глава города Андрей Кропоткин.

- К той сумме, которая была – 3700 рублей – мы предусмотрели плюс 10 тысяч рублей. Итого 13700 каждый участник штурма получит в этом году. Решение мы уже приняли, предусмотрели, занесли в бюджет, - сказал глава города и отметил, что выплаты поступят непосредственно к памятной дате.

Между тем, количество фронтовиков в городе, увы, сокращается.

- Два месяца назад в Калининграде оставалось 14 участников штурма Кенигсберга. К сожалению, фронтовики уходят... Ветеранам уже сильно за 90 лет, - сказал глава города.