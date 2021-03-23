Глава комитета по соцполитике мэрии Калининграда Апполонова покидает свой пост

Анна Апполонова. Фото: мэрия Калининграда

Председатель комитета по социальной политики мэрии Калининграда Анна Апполонова покидает свой пост.

В пресс-службе мэрии сообщили, что она написала заявление на отпуск с сегодняшнего дня. Как стало известно «Комсомолке», на работу она уже не выйдет.

Анна Апполонова окончила Калининградский государственный университет по специальности «юриспруденция», позднее – Северо-Западную академию государственной службы по направлению государственного и муниципального управления. В мэрии она работала в с января 2014 года, до этого она занимала пост заместителя министра социальной политики правительства Калининградской области.

Апполонова - уже пятый уволившийся председатель комитета в мэрии после того, как администрацию города возглавила Елена Дятлова. Ранее ушли в отставку председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов, глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, руководитель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин. А раньше всех уволился управляющий делами мэрии Сергей Воропаев.