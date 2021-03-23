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Общество23 марта 2021 12:52

Росгвардейцы задержали на парковке в Калининграде пьяного водителя

Мужчину передали инспекторам ГИБДД
Виктор Сергеев
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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Клинической росгвардейцы обратили внимание на автомобиль «Рено», который пытался хаотично выехать с парковки. Поведение водителя показалось им странным, поэтому они потребовали от мужчины припарковаться на обочине.

В ходе беседы росгвардейцы почувствовали от 51-летнего водителя резкий запах алкоголя. Правонарушитель был задержан и передан для дальнейшего разбирательства прибывшим сотрудникам ГИБДД.