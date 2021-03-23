23 пенсионера, 10 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, в структуре заболевания 40 случаев ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 23 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 2 работника образовательных организаций;
- работник предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника банков;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- студент (колледж предпринимательства);
- 8 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29876 случаев заболевания.