Калининград вошел в топ-5 городов, куда хотели бы переехать жители России

Рыбная деревня в Калининграде. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область сегодня стала крайне привлекательным местом не только для туристов, но и для переселенцев. Накануне сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие города больше всего привлекают жителей России для переезда, и какие главные плюсы в них они выделяют.

На первом месте предсказуемо расположилась Москва - в столицу на ПМЖ хотели бы переехать 22 процента опрошенных россиян. На втором месте - Санкт-Петербург (14 процентов), на третьем - солнечный Сочи (10 процентов). Четвертое место у Краснодара. В столице Кубани хотели бы бросить якорь 8 процентов наших соотечественников.

А вот с пятым местом интереснее. Его поделили сразу три города, в том числе Калининград. На берега Балтики хотели бы переселиться 3 процента россиян. Столько же готовы променять свое нынешнее место обитания на Екатеринбург и Казань.

Кстати, главным мотивом для переезда почти у 30 процентов опрошенных были стремление к профессиональному росту и более высоким доходам.

Добавим, что в исследовании приняли участие более 9000 пользователей сервиса из всех регионов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он ехал в Дрезден, а попал в Калининград»: министр Ермак ответил обиженным туристам из «большой» России

Калининград, как мы знаем, в последнее время пользуется повышенным интересом у туристов из «материковой» России. И отзывы в соцсетях о нашей области в основном положительные. Туристы восхищаются «кукольной» архитектурой Светлогорска, зеленоградскими котами, широкими пляжами Янтарного и многими другими вещами (подробности).