Власти Калининграда задумались о восстановлении еще двух трамвайных маршрутов

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В мэрии Калининграда не отказываются от идеи развития трамвая в городе. Ранее уже сообщалось о планах восстановить маршрут № 3.

- Чтобы организовать в городе трамвайное движение, необходимо обустроить кольцевой разворот трамвая. Самый простой путь сейчас - запуск маршрута № 3, поскольку сохранилось кольцо у Центрального парка. Это задача, которая легко реализуема. Это как сорвать низко висящий плод, – сказала журналистам глава администрации Елена Дятлова. – Что касается трамвая № 1, который шел по Тельмана, и № 4, который шел по проспекту Победы, то и в одном, и в другом случае произошла застройка колец. То есть дом на проспекте Победы и на улице Невского у нас торговый центр «Аврора». Что делать сейчас – будем думать, будем смотреть, будем считать затраты.

Елена Дятлова отметила, что тема трамвая № 1 и № 4 – это задача долгосрочная, не текущая.

- Нам надо понять и оценить стоимость вложения денежных средств, сколько потратим на восстановление трамвайных путей и так далее, – заключила глава администрации.