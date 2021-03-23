Владелица кожевенной мастерской из Калининграда выиграла конкурс «Мама-предприниматель»

Победителем финального конкурса бизнес-проектов стала владелица семейной кожевенной мастерской Мария Воронина. Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 19 марта, завершился региональный этап программы "Мама-предприниматель", в этом году впервые организованный в Калининградской области. Сертификаты об успешном завершении программы получила 31 жительница региона, а победителем финального конкурса бизнес-проектов стала владелица семейной кожевенной мастерской Мария Воронина.

Конкурс прошел при поддержке властей Калининградской области, банка "Открытие", Центра "Мой бизнес", калининградского отделения Комитета по развитию женского предпринимательства "Опоры России" и Ассоциации деловых женщин, благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее".

- Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса - нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа "Мама-предприниматель" помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела, - уверена Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие".

- Самореализация - это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе "Мама-предприниматель" мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье - не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед! - говорит Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО "Корпорация МСП".

- Мы не просто мотивируем молодых инициативных женщин, программа "Мама-предприниматель" помогает развивать экономику нашей страны. Более половины российских женщин, которые не ведут предпринимательскую деятельность, хотели бы открыть собственное дело. Это огромный потенциал для экономики, и с каждым годом, в том числе и благодаря нашему проекту, все больше и больше женщин открывают свой бизнес, - рассказывает Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее".

По словам главы калининградского минэкпрома Дмитрия Кускова, программа "Мама-предприниматель" удачно дополняет уже действующие в Калининградской области меры поддержки бизнеса:

- Мы готовы через бесплатное обучение, консультации, различные инструменты финансовой поддержки помогать вашей предпринимательской деятельности, чтобы она содействовала вашему и профессиональному, и семейному благополучию.

За неделю интенсивных занятий калининградские участницы программы получили базовые знания в области предпринимательства. Автор лучшего бизнес-проекта - молодая мама двоих детей и владелица семейной кожевенной мастерской Мария Воронина - еще и 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway.

Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель" существует с 2013 года и в этом году пройдет в 77 городах России. С 2015 года программа реализуется благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и Комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России", с 2016 года - вместе с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. В 2019 году к проекту присоединился банк "Открытие", тогда же Минэкономразвития России включило программу "Мама-предприниматель" в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К настоящему времени почти шесть тысяч женщин по всей России приняли участие в программе. Более 30% ее выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес.Конкурс "Мама-предприниматель" выиграла владелица кожевенной мастерской