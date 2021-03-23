Елена Дятлова: Парковки в центре Калининграда должны быть платными

. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призывает горожан перестраивать психологию и отказываться от привычки ездить в центр города на автомобиле.

- Многие за вопрос парковок брались, неоднократно декларировали концепцию «Центр без автомобиля», - сказала Дятлова. - Мне бы, конечно, хотелось, чтобы в Калининграде было преимущество у общественного транспорта. Но это означает изменение нашей психологии, нашего поведения. Наверное, самое страшное – покуситься на личные удобства. Мы привыкли, что на машине доезжаем в центр, оставляем ее на площади, на Театральной, либо заезжаем во дворы многоквартирных домов и идем.

При этом, по словам сити-менеджера, простой запрет парковок не решит проблему.

- Нужно отлаживать работу общественного транспорта, дать альтернативу горожанам. Должно быть удобно и комфортно доехать на автобусе. Только потом вводить ограничительные меры. Мы хотим, чтобы уменьшилось количество транспортных средств в центре города. Поэтому парковки должны быть платными. В противном случае у вас не будет необходимости ехать общественным транспортом, - сказала глава администрации.

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

Отметим, недавно Елена Дятлова прогулялась в одиночестве по центру Калининграда, заглянула во дворы, оценила парковки. И как раз они ее расстроили.

- На улице Театральной, где я проходила, необходимо сделать парковки не стихийные, а места под парковку, причем не «елочкой», а параллельные. Чтобы не было наезда на зеленые территории и тротуар, необходимо повышать бортовой камень. Ну и решать вопросы с установкой паркоматов для оплаты, – сказала Елена Дятлова, отметив, что платные парковки – не вопрос этого года.

- Мы технически к этому не готовы, - призналась сити-менеджер Калининграда.

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