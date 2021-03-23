Алиханов рассказал, сколько денег собрали на восстановление маяка в Заливино

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Музей Мирового океана и благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь» продолжают краудфандинговую кампанию по сбору средств на восстановление маяк в поселке Заливино. На сегодняшний день собрано 4 млн 632 тысячи, сообщил в своем Instagram губернатор Антон Алиханов.

Большая часть собранных средств - 3 млн рублей, пошла на выкуп домика смотрителя маяка. Эти деньги пожертвовала строительная компания из Санкт-Петербурга. Еще 400 тысяч рублей были направлены на бронзовые ограждения маячной лампы, а 96тысячрублей – на металлические двери с элементами ковки. 172 тыс рублей обошелся проект благоустройства территории.

«Музей планирует комплексный ремонт: фонарного сооружения маяка, реставрацию стен башни, приобретение светотехнического оборудования, ремонт причала, благоустройство территории, а также создание для объекта отдельной экспозиции. Но все эти мероприятия невозможны без нашей с вами помощи», - отметили глава региона Перевод можно осуществить по QR-коду, который разместил в карусели фотографий или же напрямую по реквизитам организации.

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