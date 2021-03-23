Артур Крупин. Фото: Александр КАТЕРУША

Бывший председатель комитета по территориальному развитию и строительству администрации Калининграда Артур Крупин стал главой администрации Янтарного. Как сообщили в муниципалитете, депутаты окружного совета проголосовали за Крупина единогласно.

В конкурсе на должность главы администрации кроме Крупина участвовали бывший глава администрации Ладушкина Алексей Родин. Также среди претендентов были Павел Боровиков, Сергей Дука и Андрей Шегеда.

В начале марта Артур Крупин уволился из администрации Калининграда. Чиновник трудился там аж с 2003 года. Начинал с должности главного специалиста комитета строительства и транспорта, с 2012 по 2018 годы в бытность мэра Александра Ярошука занимал пост заместителя председателя главы администрации Калининграда.

Напомним, прежний мэр Янтарного Алексей Заливатский был уволен в конце прошлого года. Причиной стало то, что 9 октября областная служба по противодействию коррупции уличила Заливатского в предоставлении недостоверных сведений о своих доходах и имуществе за 2019 год. Позднее Алексей Заливатский подал в суд на администрацию из-за своего увольнения.

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Артур Крупин покинул пост председателя комитета мэрии Калининграда

Председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Калининграда Артур Крупин покинул свой пост. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Артур Леонидович написал заявление об увольнении по собственному желанию, скорее всего, он уйдет в отставку в понедельник, - отметили в пресс-службе (подробности).