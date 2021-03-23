Житель Озерска зарезал женщину канцелярским ножом

Светлогорский городской суд отправил на 7 лет в колонию строгого режима жителя Озерска за убийство женщины.

В августе 2018-го в квартире жителя поселка Приморье. Озерчанин ударом канцелярского ножа в шею отправил в лучший мир 56-летнюю подругу хозяина жилища. За что – никто толком не знает: сам сожитель погибшей в это время спал, а преступник поначалу говорил что-то об оскорблении, но в итоге от всех своих показаний отрекся и молчал на протяжении всего предварительного следствия. О причинах расправы предпочел не распространяться и в суде.

На всякий случай поножовщика проверили на предмет психического здоровья, но по результатам экспертизы он был признан способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Уголовное дело региональное Управление СКР возбудило по признакам статьи «Убийство», а судили обвиняемого присяжные заседатели, признавшие его виновным.

В принципе, осужденный мог получить и больший срок – верхний предел части 1 статьи 105 УК РФ – 15 лет «зоны». Скостить срок помогли смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной, пожилого возраста, наличия у подсудимого хронических заболеваний и… его положительные характеристики.