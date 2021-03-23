Двоих калининградцев задержали с крупной партией наркотиков

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде сотрудники уголовного розыска и таможни задержали двоих мужчин, которые занимались сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Злоумышленники покупали крупные партии психотропных веществ, которые затем расфасовывали и продавали мелкооптовыми партиями.

В ходе обыска по месту жительства у одного из задержанных было обнаружено и изъято более 130 граммов наркотиков, также весы и упаковка для фасовки наркотических средств, предметы, предназначенные для употребления наркотиков. При личном досмотре второго гражданина было обнаружено и изъято более 200 граммов производного амфетамина, которые он перевозил первому задержанному для расфасовки и сбыта.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.